Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала подчеркнул, что задачей наших воинов в Курской области является улучшение оборонительных рубежей, выйдя на реку Сейм.

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Какие перспективы у россиян на Курщине

Свитан отметил, что, если сейчас россиянам нужно 30 – 50 тысяч военных, чтобы купировать наше движение, то, когда Силы обороны выйдут на Сейм – противнику уже понадобится примерно 150 тысяч оккупантов, чтобы хоть как-то попытаться вытеснить наших воинов. В ближайшее время у них таких сил и средств не будет.

Он отметил, что сейчас похоже на то, что россияне готовы сдать левый берег Сейма. А для нас важно подойти к Курску и контролировать его с помощью армейской артиллерии, а дальше создавать определенную буферную зону. Если враг не решится перебрасывать силы с Востока на Курское направление, то в ближайшее время потеряет там определенные населенные пункты.

То, чего лишатся россияне, – это Льгов, Рыльск, Курчатов и, в частности, Курск. Им уже надо оттуда начинать выезжать куда-то подальше,

– считает полковник запаса.

Ведь, подчеркнул он, россиянам надо сразу выезжать за Урал, учитывая нашу стратегию по производству дальних средств поражения, которые будут доставать на 2 тысячи километров.

Что Россия хотела выяснить атакой 26 августа

Полковник запаса заметил, что 26 августа Россия осуществила самую масштабную атаку на Украину, потому что хотела нащупать коэффициент пресыщения нашей системы ПВО, чего ей не удалось сделать.

Это свидетельствует о том, что плотность нашей ПВО увеличена в 3 – 4 раза. В дополнение еще авиация, которая сейчас начала работать,

– сказал Свитан.

Речь идет, объяснил он, не только об истребителях F-16, но и других самолетах, которые нам передали в последнее время европейские партнеры. В целом же наша ПВО показала невероятные результаты, уничтожив более 200 воздушных целей.

Что касается Киевской ГЭС, то, по его мнению, дамбу на ней невозможно разрушить ракетами. А остановить гидроэлектростанцию как генерацию оккупанты могут, поскольку там есть внешние источники, в частности, навесное оборудование, которое в случае попадания может выйти из строя. Саму же станцию они не повредят, ведь там хорошая ПВО.