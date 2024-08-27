Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що завданням наших воїнів у Курській області є покращення оборонних рубежів, вийшовши на річку Сейм.

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Які перспективи у росіян на Курщині

Світан зазначив, що, якщо зараз росіянам потрібно 30 – 50 тисяч військових, аби перервати наш рух, то, коли Сили оборони вийдуть на Сейм – противнику вже знадобиться приблизно 150 тисяч окупантів, аби хоч якось спробувати витіснити наших воїнів. Найближчим часом у них таких сил та засобів не буде.

Він зауважив, що наразі схоже, що росіяни готові здати лівий берег Сейму. А для нас важливо підійти до Курська та контролювати його з допомогою армійської артилерії, а далі створювати певну буферну зону. Якщо ворог не наважиться перекидати сили зі Сходу на Курський напрямок, то найближчим часом втратить там певні населені пункти.

Те, що втратять росіяни, – це Льгов, Рильськ, Курчатов і, зокрема, Курськ. Їм уже треба звідти починати виїжджати кудись далі,

– вважає полковник запасу.

Адже, наголосив він, росіянам треба одразу виїжджати за Урал, з огляду на нашу стратегію з виробництва дальніх засобів ураження, які діставатимуть на 2 тисячі кілометрів.

Що Росія хотіла виявити атакою 26 серпня

Полковник запасу зауважив, що 26 серпня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, тому що хотіла намацати коефіцієнт пересичення нашої системи ППО, чого їй не вдалося зробити.

Це свідчить про те, що щільність нашої ППО збільшена у 3 – 4 рази. На додаток ще авіація, яка зараз почала працювати,

– сказав Світан.

Йдеться, пояснив він, не лише про винищувачі F-16, а й інші літаки, які нам передали останнім часом європейські партнери. Загалом же наша ППО показала неймовірні результати, знищивши понад 200 повітряних цілей.

Щодо Київської ГЕС, то, на його думку, дамбу на ній неможливо зруйнувати ракетами. А зупинити гідроелектростанцію як генерацію окупанти можуть, оскільки там є зовнішні джерела, зокрема, навісне обладнання, яке у випадку влучання може вийти з ладу. Саму ж станцію вони не пошкодять, адже там хороша ППО.