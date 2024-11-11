Вероятнее всего, этот балкер поехал с углем, а вот что он привез – отдельная история, сказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, зачем российским захватчикам вдруг понадобился уголь.

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Что привез балкер

На этот раз на балкере, который пришел в Мариуполь, был военный груз. Его перегружали в железнодорожные вагоны, которые сразу отправили.

Балкер зашел поздно вечером. Стал на загрузку и разгрузку возле причала, с которого трудно фиксировать, что происходит. Россияне знают это,

– отметил Андрющенко.

Кроме того, этот причал неудобный и с него сложно загружать так называемые "сыпучие", в частности уголь.

Российские балкеры в Мариупольском порту: фото Петр Андрющенко

Что с каналом возле Мариупольского порта

За сутки до того, как балкер зашел в Мариупольский порт, россияне запускали дноуглубитель, который расчищал канал для того, чтобы он мог пройти.

Раньше такого никогда не видели. Это означает, что беда с Азовским морем. Вероятно, меняется течение и из-за этого слишком быстро заиливается канал. Поэтому оккупанты вынуждены чистить его гораздо чаще,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

На следующий день, 10 ноября, на загрузку в Мариупольский морской порт зашел новый балкер. Его так же грузят углем, который мог приехать поездом из Луганской области.

Интересная тенденция с углем. Раньше было зерно, а теперь уголь,

– добавил Андрющенко.

Сразу видно, что отопительный сезон на России начат, поэтому оккупанты активно разворовывают украинский уголь. По словам советника городского головы Мариуполя, сейчас эти балкеры станут на систему и будут вывозить уголь, ведь его уже завезено в Мариупольский порт больше чем на один – два балкера.