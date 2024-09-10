В четверг, 5 сентября, Матвея Бедного официально утвердили на должность министра молодежи и спорта Украины. До этого он был исполняющим обязанности.

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Мечта Олимпиады в Украине

Министр молодежи и спорта рассказал, что мечта о проведении олимпийского турнира в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны.

Но сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии, и после Победы потребуется определенное время на восстановление. Думаю, к вопросу проведения Олимпийских игр мы сможем вернуться после победы над российским захватчиком, ведь уже определены места проведения ближайших Олимпийских игр: Милан (2026 год), Лос-Анджелес (2028 год), Брисбен (2032 год),

– рассказал Бедный.

Он добавил, что Украина будет исходить из возможностей на то время и с того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать национальным интересам нашего государства.

Отметим, что в Украине еще никогда не проводили Олимпиад.