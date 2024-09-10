У четвер, 5 вересня, Матвія Бідного офіційно затвердили на посаду міністра молоді та спорту України. До цього він був виконувачем обов'язків.

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Мрія Олімпіади в Україні

Міністр молоді та спорту розповів, що мрія про проведення олімпійського турніру в Україні залишається актуальною, адже це можливість показати усьому світу здобутки нашої країни.

Але зараз ми зосереджені на захисті нашої країни від зовнішньої агресії, та й після Перемоги потребуватимемо певний час на відновлення. Думаю, до питання проведення Олімпійських ігор ми зможемо повернутись після перемоги над російським загарбником, адже вже визначено місця проведення найближчих Олімпійських ігор: Мілан (2026 рік), Лос-Анджелес (2028 рік), Брісбен (2032 рік),

– розповів Бідний.

Він додав, що Україна буде виходити з можливостей на той час та з того, наскільки проведення Олімпійських ігор буде відповідати національним інтересам нашої держави.

Відзначимо, що в Україні ще ніколи не проводили Олімпіад.