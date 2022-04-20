Сетап

Пишут около девяти единиц РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) . Стали возле магазина что-нибудь купить. Возле магазина крутятся подростки, спрашивают солдат: "А вы в аэропорт едете?"

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Те говорят: "да". Подростки им: "А зачем вы туда едете?" Солдаты: "Ну, такой приказ".

Ребята начинают ржать, желают удачи. Военные спрашивают: что смешного и едут.

Буквально перед темнотой в аэропорт прилетает на ночевку два вертолета.

Панчлайн

Только что сообщают – туда "прилетело" с большой детонацией БК (боекомплекта – ред.).

Один местный канал пишет, что вертолета было три. Один разбомбили еще днем. А теперь, должно быть, "прилетело" остальным.

Что смешного.

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