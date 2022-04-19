Ночью россияне попытаются прорвать нашу оборону по всей линии столкновения. Но через 8 лет ВСУ там сделали такую "линию Манергейма", которую враги так и не могут прорвать.
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Планы России
2. Россия хочет разрезать пополам нашу группировку на Донбассе и создать 2 котла для ВСУ. Но украинское военное руководство сделает так, что россияне еще сами попадут в котел, как в треугольнике Ирпень-Буча-Гостомель под Киевом. Сейчас горячо в Кременной, Авдеевке, Марьинке, ведутся наступления на Барвенкове, Славянске и Гуляй Поле (Запорожская область).
3. Американские боевые беспилотники и дроны-камикадзе помогают сдерживать российскую бронетехнику. Особенно под "Изюмом-Барвинковым" у врага тяжелые потери, но он все равно пытается брать количеством. ВСУ воюет качеством и технологиями.
4. Украинская тактика ведения боя остается без изменений. Навязывать городские бои врагу, чтобы уничтожать как можно больше российской техники и живой силы противника. Малые мобильные группы ССО бьют врага на маршах, жгут технику и убегают.
Важно 9 мая Путин будет чувствовать позор за проср*ные возможности
Когда все закончится
5. Ряд моих источников говорит о том, что битва за Донбасс будет продолжаться до Пасхи. Россияне не прорвут нашу оборону, и будут вынуждены взять перерыв до мая, чтобы подлататься и провести пополнение ботов и запасов. Затем после перегруппировки будет еще одна попытка взять Донбасс, чтобы до 9 мая безумный фюрер получил хорошие новости.
Путин не сможет вести войну после битвы на Донбассе / Фото Getty Images
6. На Донбассе воюет украинская военная элита, сидящая там уже 8 лет. Российскую элиту перебили и перемололи в феврале-марте под Киевом и Харьковом.
7. Даже если Россия ценой больших потерь продвинется на Донбассе, это будет ее "Пиррова победа". Россия уничтожит под ноль города на Донбассе, как это произошло с Волновахой или Мариуполем. Но наряду с этим дальнейшее продвижение врагов будет остановлено.
Что будет дальше
8. Битва за Донбасс – это последняя полномасштабная операция Путина в Украине. После этой кампании Россия не сможет вести войну, поскольку ее армия будет размотана, а техника разбита и перемолочена. Для обновления боевого потенциала России потребуется много времени, особенно в условиях санкций.
9. Относительно мира. Переговоров с Россией не будет, в том числе из-за Мариуполя. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что эта война будет продолжаться очень долго. Она станет позиционной, где-то партизанской, где-то диверсионной. Будут постепенно проводиться обмены пленными, решаться какие-то гуманитарные вопросы, но не больше.
10. Мы жили 8 лет с АТО в Донбассе? Некоторые этого не замечали, но война де-факто шла постоянно. В миниатюре, только без ракетных ударов по остальным городам Украины за пределами Донбасса.
11. Это наша чаша, которую мы должны выпить. Историческая миссия Украины – развалить и победить Россию. И награда за эту цивилизационную победу будет очень велика. Мы мирная страна, но мы должны стать капканом для безумного медведя-шатуна, который с бодуна залез в чужой улей с медом.
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