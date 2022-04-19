Парад поражения

Он не придаст виду, но чувство брезгливости и отвращения будет с ним весь день. Этот день должен был стать триумфом, если не свободы, то хотя бы российского оружия. Но все пошло не так.

Не пропустите Российская армия угрожала дойти до Ла-Манша, но не смогла добраться даже Фастова

Коррумпированная, немотивированная, с устаревшим оружием и отсутствием представления о моральных качествах армия подонков и воров будет проходить перед ним. Насильники, мародеры, трусы... Армия не воинов, а прапорщиков (в том, советском, карикатурном представлении – тупых и вороватых). Не такой он хотел видеть "российскую армию", которая дарит всем вокруг "русский мир".

Ее и не могло быть другой при путинском строе. Где доблестью считается не служение, а прислуживание. Тогда и только тогда ты мог рассчитывать, что со временем тебе будут доставаться крошки с барского стола.

Где были авторы, но читателей оказалось так мало, что сам факт передачи знаний через составление букв стал призванием тонкой прослойки беспозвоночной интеллигенции, для которой пиком протеста стал поиск денег на отъезд из страны.

Где забитые, депрессивные регионы такими и остаются: годы проходят, а унитазы и "Нутелла" – по-прежнему экзотика. Все потому, что не рост благосостояния твоих граждан является мерилом успеха страны, а то, насколько сильно ты их контролируешь и управляешь ими. С этим проблем действительно нет. Бесноватые плебеи, мгновенно поверившие в украинских нацистов, – что еще может быть лучшим показателем?

Какая страна, такие и "герои"

Хотя... Возможно, о стыде я поторопился. Путин (хотелось написать "человек", но рука не поднялась), который накануне подписал указ о присвоении звания гвардейской бригаде, чьи "единицы" (да, и слово "солдат" тоже не пишется по отношению к "этим") убивали мирное население в Буче, насиловали женщин и детей, расстреливали ради забавы лошадей, прибивали саморезами собак и вешали кур, отметив их "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество" во время боевых действий по "защите" отечества", не может испытывать стыда.

Этот указ сложно даже оправдать высшей целью, когда лидер, понимая всю низость содеянного его подчиненными, не может их предать, и тогда он не только не наказывает их, но даже поощряет. Так было всегда. И есть.

Интересно Путин станет упавшим вожаком, которого стадо разодрает на кусочки.

И все же... Все же стыд... В 2022 году не будет, как в 1945, бросание флагов к подножию Кремля – разве что те, которые нарисуют и сошьют сами. Не будет радости победителя, уважения стран мира, чувства гордости за совершенный подвиг. Нет.

Будет пренебрежение к себе и тем, кто вокруг, сетование на проср*ные возможности, злость, подозрительность и, конечно, ненависть ко всем: за то, что не поняли, не оценили, не возвеличили. За то, что место в истории досталось позорное, никчемное и посрамленное. Такое, когда хочется побыстрее пролистать страницу, а затем обязательно пойти помыть руки.

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