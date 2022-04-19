5 стадий горя оккупантов

Этот корабль строили для Третьей мировой и его боевое дежурство символически поддерживало уровень ожиданий. Мол, если "Москва" несет службу, то от своих амбиций Россия не отказывается.

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Теперь "Москва" лежит на дне, а российские социальные сети проходят пять стадий принятия горя. Сначала возражали, потом злились, теперь торгуются. Пытаются убедить себя, что ракетный крейсер утонул из-за американских происков. Они исступленно жонглируют версиями только ради того, чтобы не отдавать украинской армии победу над собственным символом. Но впереди их ждет только отчаяние и принятие.

Впрочем, гибель "Москвы" вообще не имеет хороших версий. Попытка списать ее на "ошибки экипажа" плохо вяжется с имиджем "лучшей армии континента". Хотя этот статус теперь тоже достаточно условен. На фоне происходящего все компьютерные игры, построенные на идее "российского вторжения в Европу", выглядят максимально бессмысленно.

Позор, который навсегда с Путиным

Российская армия угрожала дойти до Ла-Манша, но не смогла добраться даже до Фастова. То, что должно было сломать Европу, не смогло сломать даже Киевскую область. Наверное, Владимиру Путину сейчас очень стыдно. Он потратил миллиарды, чтобы его боялись, но в конце концов над ним смеются.

Но ведь для российского президента сейчас настал момент истины. Он шел к нему, начиная с 2000 года. Такое распутье Достоевского, на котором принято определяться с тем, ты или право имеешь. Путин похож на игрока, поставившего на зеро абсолютно все – и теперь намерен не проиграть. Для нас это означает только то, что он не перестанет хоронить солдат в украинских полях.

До 9 мая остается три недели. Принято считать, что к этой дате русская армия попытается добиться каких-либо успехов. Москва соорудила со Второй мировой войны гражданскую религию, назвала ее "Великой Отечественной" и десятилетиями черпала легитимность из этого источника.

Победа над нацизмом была объявлена главным "вместо этого", призванным оправдывать все, что было до войны, и все, что было после нее. Российская власть то и дело объявляла себя наследницей победителей – и на этом основании требовала от остального мира благодарных уступок.

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24 февраля эта лошадь умерла и скакать на ней больше не получится. Отныне Москва наследует не у победителей, а у проигравших. На российский парад приедут только те, кого не смущают параллели со странами Оси. Россия до последнего будет отрицать свой новый статус, но вряд ли ее мнение будет интересовать кого-то.

Смешно. Россия десятилетиями воспринималась как очаг бытового благополучия. В нее ехали за карьерой, деньгами и признанием. Трудовая миграция служила "оправданием" для русской дерзости и высокомерия. Профицит российского бюджета выполнял роль "мягкой силы" – выгоды дружбы с Москвой можно было сосчитать с помощью калькулятора. Теперь все это в прошлом. Владимир Путин превратил Россию в некрасивую подружку, у которой в придачу тикают часы.

Белорусская глава истории

Часто пытаюсь понять, что будут писать об этой войне белорусские учебники. С украинскими – все понятно. С европейскими – тоже. А как будут лет через десять объяснять себе все эти события белорусы? Как они будут описывать статус своей страны? Кого из своих соотечественников признают героями? Чьи фамилии будут гравировать на постаментах?

Это – не пустой вопрос. В последние пятьдесят дней мы спорим о том, как разграничить коллективную вину и коллективную ответственность. Стараемся понять, где кончаются граждане и начинается режим. Сердимся на тех, кто, как Папа Франциск, пытается осуждать войну, а не агрессора. И если Путин воспринимается нами как продолжение российского обывателя, то споры о том, можно ли ставить знак равенства между Лукашенко и белорусами, до сих пор продолжаются.

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Новые героические времена

Кстати говоря. На наших глазах происходит еще одно важное изменение. География театра военных действий вплетает украинский восток и юг в национальный героический концепт. Вдобавок к украинскому западу, который получил этот концепт еще семьдесят лет назад. Россия своими руками сшивает Украину на символическом уровне – отправляя в небытие привычные идеологемы о "лево-" и "правобережье".

Война в нашей стране перестала быть делом только военных. Она стала национальной и отечественной. Фронт держат волонтеры и предприниматели, айтишники и пенсионеры, платящие налоги и разбирающие завалы. В своей попытке доказать неподлинность Украины Россия еще раз добилась обратного.

Отрицание. Гнев. Торг. Отчаяние. Принятие. Это ведь не только о реакции Москвы на катастрофу "Москвы". Это еще и о реакции России на катастрофу России. Пятьдесят дней назад эта страна стала на эскалатор, который везет ее вниз. И никакие слова не изменят траекторию этого маршрута. Наше поколение напишет отличные мемуары.

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