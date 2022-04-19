Вночі росіяни спробують прорвати нашу оборону по всій лінії зіткнення. Але за 8 років ЗСУ там зробили таку "лінію Манергейма", яку вороги так і не можуть прорвати.

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Плани Росії

2. Росія хоче розрізати навпіл наше угрупування на Донбасі, і створити 2 котли для ЗСУ. Але українське воєнне керівництво зробить так, що росіяни ще самі потраплять в котел, як в трикутнику "Ірпінь-Буча-Гостомель" під Києвом. Наразі гаряче у Кремінній, Авдіївці, Мар'їнці, ведуться наступи на Барвінкові, Слов'янськ та Гуляй Поле (Запорізька область).

3. Американські бойові безпілотники та дрони-камікадзе допомагають стримувати російську бронетехніку. Особливо під "Ізюмом-Барвінкове" у ворога тяжкі втрати, але він все одно намагається брати кількістю. ЗСУ воює якістю та технологіями.

4. Українська тактика ведення бою залишаються без змін. Нав'язувати міські бої ворогу, щоб знищувати якомога більше російської техніки й живої сили противника. Малі мобільні групи ССО б'ють ворога на маршах, палять техніку та втікають.

Важливо 9 травня Путін відчуватиме ганьбу за проср*ні можливості

Коли все закінчиться

5. Низка моїх джерел говорить про те, що битва за Донбас буде тривати до Пасхи. Росіяни не прорвуть нашу оборону, і будуть змушені взяти перерву до травня, щоб підлататися та провести поповнення ботів і запасів. Потім після перегрупування буде ще одна спроба взяти Донбас, щоб до 9 травня безумний фюрер отримав гарні новини.

Путін не зможе вести війну після битви на Донбасі / Фото Getty Images

6. На Донбасі воює українська військова еліта, яка там сидить вже 8 років. Російську еліту перебили й перемололи у лютому-березні під Києвом та Харковом.

Тому росіяни кидають на Донбас бомжів, волоцюг та мобілізованих музикантів і трудяг із ОРДЛО, які ніколи не воювали. А повноцінну мобілізацію Путін боїться оголошувати, оскільки це розвалить його режим. Істерика зі строковиками показала вразливість Росії.

7. Навіть якщо Росія ціною великих втрат просунеться на Донбасі, це буде її "Піррова перемога". Росія знищить під нуль міста на Донбасі, як це сталося з Волновахою чи Маріуполем. Але поряд із цим, подальше просування ворогів буде зупинене.

Що буде далі

8. Битва за Донбас – це остання повномасштабна операція Путіна в Україні. Після цієї кампанії Росія не зможе вести війну, оскільки її армія буде розмотана, а техніка розбита і перемолочена. Для відновлення бойового потенціалу Росії знадобиться багато часу, особливо в умовах санкцій.

9. Щодо миру. Переговорів з Росією не буде, у тому числі через Маріуполь. А тому нам треба готуватися до того, що ця війна буде тривати дуже довго. Вона стане позиційною, десь партизанською, десь диверсійною. Будуть поступово проводитися обміни полоненими, вирішуватись якісь гуманітарні питання, але не більше.

10. Ми жили 8 років з АТО на Донбасі? Дехто цього не помічав, але війна де-факто йшла постійно. У мініатюрі, лише без ракетних ударів по решті міст України за межами Донбасу.

А тепер будемо роками воювати з Росією, поки не помре Путін, або ж поки не розвалиться Росія. Тільки крім Донбасу і Криму, додасться ще територій, які захопили вороги. З кожним днем і тижнем Україна буде ставати сильнішою, а Росія слабшою. У нас буде більше зброї і підтримки, а в Росії більше ізоляції та проблем.

11. Це наша чаша, яку ми маємо випити. Історична місія України – розвалити й перемогти Росію. І нагорода за цю цивілізаційну перемогу буде дуже велика. Ми мирна країна, але ми маємо стати капканом для безумного ведмедя-шатуна, який з бодуна заліз у чужий вулик з медом.

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