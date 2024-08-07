Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала подчеркнул, что ударов по важным для врага объектам должно быть больше – чтобы там горело как можно мощнее.

Обратите внимание Украина осуществляет поразительные полеты вглубь России, системы ПВО врага крайне слабы, – Business Insider

Какой эффект от атак дронов на Россию

Черник отметил, что то, что дроны начали достигать таких территорий, как аэродром "Оленья" на Кольском полуострове, находящемся в 1800 километрах от границы с Украиной, является уже чем-то фантастическим. Это означает, что система ПВО России окончательно нивелирована.

Такие события, как проникновение беспилотных систем, снижают общую стоимость России как страны, которая гордилась своим военно-промышленным комплексом,

– сказал полковник запаса.

Он отметил, что по итогам 2023 года Россия потеряла вторую позицию в мире как производитель оружия. А это впервые с 1960-х годов, когда сложился паритет между США и тогдашним СССР.

Что закладывает предпосылки для победы ВСУ

Военный эксперт считает, что в России должно гореть как можно больше и как можно мощнее. Ведь сейчас мы задели нефтяную промышленность врага примерно на 30%, но этого еще мало.

Ведь, по его словам, у россиян есть до 30 крупных заводов и до 50 малых. Но до Урала мы прощупали уже практически все.

И это правильная несимметрия нашего ответа, которая закладывает предпосылки для нашей победы,

– подчеркнул Черник.

Он добавил, что несмотря на то, что ситуация на фронте сейчас тяжелая, есть сдержанный оптимизм, что мы удержим нашу государственность. И стратегической цели противник уже точно не достигнет.