В частности речь идет о военной, гуманитарной и экономической помощи. О выделении средств Вашингтон сообщил 15 марта.
Новость дополняется…
США выделили Украине пакет помощи на 13,6 миллиардов долларов. Эти деньги Джо Байден получил после полномасштабного нападения России на нашу страну.
Источник:CNN
В частности речь идет о военной, гуманитарной и экономической помощи. О выделении средств Вашингтон сообщил 15 марта.
Новость дополняется…
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