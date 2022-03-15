Зокрема мовиться про військову, гуманітарну та економічну допомогу. Про виділення коштів Вашингтон повідомив 15 березня.

Зауважте Байден підписав законопроєкт про "історичні" 13,6 мільярда доларів для України

13,6 мільярда доларів поділять на 3 сфери

Джо Байден сказав, що демократи і республіканці об'єднались задля погодження допомоги.

Президент США подякував керівництву Конгресу за швидку роботу, щоб переконатися, що у США є необхідні ресурси – економічні, гуманітарні та безпекові, щоб продовжувати відповідь країни на війну.

Загалом допомога включає:

військову підтримку – близько 6,5 мільярда доларів, тобто половина пакету допомоги, піде Мінборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну;

– близько 6,5 мільярда доларів, тобто половина пакету допомоги, піде Мінборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну; гуманітарну підтримку – понад 4 мільярди доларів скерують на надання гуманітарної допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам, а також надання екстреної продовольчої допомоги, медичної допомоги та невідкладної підтримки вразливим спільнотам у регіоні;

– понад 4 мільярди доларів скерують на надання гуманітарної допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам, а також надання екстреної продовольчої допомоги, медичної допомоги та невідкладної підтримки вразливим спільнотам у регіоні; економісну підтримку – пакет надасть майже 1,8 мільярда доларів для задоволення економічних потреб України та сусідніх країн, таких як питання кібербезпеки та енергетики.

Ба більше, американський закон також вимагає 25 мільйонів доларів для Агентства США з глобальних ЗМІ, незалежної федеральної агенції. Їх витратять на боротьбу з дезінформацією в новинах, що транслюються за кордоном.

Ще 120 мільйонами доларів підтримають місцевих українських активістів та журналістів, а також притягнуть до відповідальності за порушення прав людини в Росії.

США зроблять і нададуть все, щоб Україна не програла, – Жданов