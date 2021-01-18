Аварию российского сухогруза Arvin в Черном море сейчас расследует турецкая сторона. Украинские эксперты говорят, что вероятной причиной могло стать техническое состояние корабля.

О вероятной причине аварии

Судно эксплуатировалось 45 лет и могло просто не выдержать плавания в сложном районе. Об этом заявил руководитель проектов благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко в комментарии ТСН.

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Судно уже почти дважды отработало свой ресурс. Причина случившегося это техническое состояние судна, которое не предназначено для таких районов плавания,

– сказал Шевченко.

Причину расследуют

По словам посла Украины в Турции Андрея Сибиги, причину аварии в Черном море установит следствие.

Местное губернаторство подает то, что рассказывали сами моряки, что была большая волна. Это определенным образом привело к этой аварии,

– сказал он.

На месте корабля продолжается поисково-спасательная операция. Работы осложняет сильный шторм. Турецкие СМИ сообщают, что нашли тела уже 4 погибших членов экипажа.

Что известно о спасенных

Среди спасенных моряков – 5 украинцев. Это – Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качур.

Как отметил посол Сибига, который накануне их посетил, моряки чувствуют себя удовлетворительно, угрозы их жизни нет.

Авария судна Arvin: кратко