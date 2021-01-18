Посол в Турции посетил спасенных с затонувшего судна моряков
Спасенных с затонувшего у берегов Турции судна Arvin 5 украинских моряков посетил посол Украины в Турции Андрей Сибига и консул. Судьба еще 4 человек до сих пор не выяснена.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с судна Arvin. Об этом рассказали в твиттере посольства Украины в Турции.
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Пятеро моряков находятся в больнице города Бартын.
Посол и консул посетили моряков в Бартыне / Фото KRinTR
Украинские дипломаты также посовещались с руководством региона по поводу поисково-спасательных операций. Турецкой стороне выразили благодарность. Однако пока что погодные условия не позволили найти еще 4 человек.
Украина поблагодарила Турцию за спасательную операцию вокруг затонувшего судна Arvin / Фото KRinTR
Что известно о трагедии с судном Arvin
- 17 января стало известно, что у берегов Турции затонуло судно Arvin.
- На его борту находились 10 украинцев и 2 граждан России.
- Судно Arvin ходит под флагом Палау, но его владельцем якобы является компания из Одессы.
- По состоянию на конец суток 17 января спасли 6 человек, точно известно о 2 погибших.
- Спасательная операция продолжается, ищут еще 4 человек. Однако погодные условия крайне неблагоприятны.
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