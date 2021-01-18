Спасенных с затонувшего у берегов Турции судна Arvin 5 украинских моряков посетил посол Украины в Турции Андрей Сибига и консул. Судьба еще 4 человек до сих пор не выяснена.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с судна Arvin. Об этом рассказали в твиттере посольства Украины в Турции. Обратите внимание Вблизи Турции затонуло судно с украинцами: число жертв возросло Пятеро моряков находятся в больнице города Бартын.

Посол и консул посетили моряков в Бартыне / Фото KRinTR Украинские дипломаты также посовещались с руководством региона по поводу поисково-спасательных операций. Турецкой стороне выразили благодарность. Однако пока что погодные условия не позволили найти еще 4 человек.

Украина поблагодарила Турцию за спасательную операцию вокруг затонувшего судна Arvin / Фото KRinTR Что известно о трагедии с судном Arvin 17 января стало известно, что у берегов Турции затонуло судно Arvin.

На его борту находились 10 украинцев и 2 граждан России.

Судно Arvin ходит под флагом Палау, но его владельцем якобы является компания из Одессы.

По состоянию на конец суток 17 января спасли 6 человек , точно известно о 2 погибших.

Спасательная операция продолжается, ищут еще 4 человек. Однако погодные условия крайне неблагоприятны.