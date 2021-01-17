Російський сухогруз "Арвін" 17 січня 2021 року затонув у Чорному морі біля берегів Туреччини. На його борту перебувало 15 членів екіпажу.

У Чорному морі затонуло російське судно

Трагедія трапилася на півночі Туреччини у районі провінції Бортин. Про це повідомив губернатор Сінан Гюнер, пише Anadolu.

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За його словами, члени екіпажу перебувають на 3 човнах. Наразі вже розпочалася рятувальна операція.

Погодні умови погані, рятувальні бригади також зазнають труднощів з виїздом, але ми його вивеземо, заберемо, чи це велике судно, чи приватне судно,

– сказав чиновник.

До місця катастрофи направили 3 судна, однак через сильні хвилі вони не можуть підплисти ближче.

Інфорфмація про жертв відрізняється

За даними турецьких ЗМІ, внаслідок катастрофи загинуло 2 людей . Ще 3 вдалося врятувати.

. Ще 3 вдалося врятувати. Водночас у посольстві Росії в Анкарі заявили, що загиблих немає.

Дивіться відео з місця затоплення російського судна: