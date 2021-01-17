Російське судно затонуло у Чорному морі: відбувається рятувальна операція – відео
Російський сухогруз "Арвін" 17 січня 2021 року затонув у Чорному морі біля берегів Туреччини. На його борту перебувало 15 членів екіпажу.
У Чорному морі затонуло російське судно
Трагедія трапилася на півночі Туреччини у районі провінції Бортин. Про це повідомив губернатор Сінан Гюнер, пише Anadolu.
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За його словами, члени екіпажу перебувають на 3 човнах. Наразі вже розпочалася рятувальна операція.
Погодні умови погані, рятувальні бригади також зазнають труднощів з виїздом, але ми його вивеземо, заберемо, чи це велике судно, чи приватне судно,
– сказав чиновник.
До місця катастрофи направили 3 судна, однак через сильні хвилі вони не можуть підплисти ближче.
Інфорфмація про жертв відрізняється
- За даними турецьких ЗМІ, внаслідок катастрофи загинуло 2 людей. Ще 3 вдалося врятувати.
- Водночас у посольстві Росії в Анкарі заявили, що загиблих немає.
Дивіться відео з місця затоплення російського судна:
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