Российское судно затонуло в Черном море: идет спасательная операция – видео
Российский сухогруз "Арвин" 17 января 2021 года затонул в Черном море у берегов Турции. На его борту находились 15 членов экипажа.
В Черном море затонуло российское судно
Трагедия произошла на севере Турции в районе провинции Бортинь. Об этом сообщил губернатор Синан Гюнер, пишет Anadolu.
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По его словам, члены экипажа находятся на 3 лодках. Сейчас уже началась спасательная операция.
Погодные условия плохие, спасательные бригады также испытывают трудности с выездом, но мы его вывезем, заберем, большое это судно или частное судно,
– сказал чиновник.
К месту катастрофы направили 3 судна, однако из-за сильных волн они не могут подплыть ближе.
Инфорфмация о жертвах отличается
- По данным турецких СМИ, в результате катастрофы погибли 2 человека. Еще 3 удалось спасти.
- В то же время в посольстве России в Анкаре заявили, что погибших нет.
Смотрите видео с места затопления российского судна:
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