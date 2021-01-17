Российский сухогруз "Арвин" 17 января 2021 года затонул в Черном море у берегов Турции. На его борту находились 15 членов экипажа.

В Черном море затонуло российское судно

Трагедия произошла на севере Турции в районе провинции Бортинь. Об этом сообщил губернатор Синан Гюнер, пишет Anadolu.

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По его словам, члены экипажа находятся на 3 лодках. Сейчас уже началась спасательная операция.

Погодные условия плохие, спасательные бригады также испытывают трудности с выездом, но мы его вывезем, заберем, большое это судно или частное судно,

– сказал чиновник.

К месту катастрофы направили 3 судна, однако из-за сильных волн они не могут подплыть ближе.

Инфорфмация о жертвах отличается

По данным турецких СМИ, в результате катастрофы погибли 2 человека . Еще 3 удалось спасти.

. Еще 3 удалось спасти. В то же время в посольстве России в Анкаре заявили, что погибших нет.

Смотрите видео с места затопления российского судна: