Посол у Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків
Врятованих із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin 5 українських моряків відвідав посол України в Туреччині Андрій Сибіга та консул. Доля ще 4 людей досі не з'ясована.
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати зі судна Arvin. Про це розповіли у твіттері посольства України в Туреччині.
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П'ятеро моряків перебувають у лікарні міста Бартин.
Посол та консул відвідали моряків у Бартині / Фото KRinTR
Українські дипломати також мали нараду з керівництвом регіону щодо пошуково-рятувальних операцій. Турецькій стороні висловили подяку. Однак наразі погодні умови не дозволили знайти ще 4 людей.
Україна подякувала Туреччині за рятувальну операцію навколо затонулого судна Arvin / Фото KRinTR
Що відомо про трагедію з судном Arvin
- 17 січня стало відомо, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin.
- На його борту перебували 10 українців та 2 громадян Росії.
- Судно Arvin ходить під прапором Палау, але його власником начебто є компанія з Одеси.
- Станом на кінець доби 17 січня врятували 6 людей, достеменно відомо про 2 загиблих.
- Рятувальна операція триває, шукають ще 4 людей. Однак погодні умови вкрай несприятливі.
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