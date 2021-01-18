Врятованих із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin 5 українських моряків відвідав посол України в Туреччині Андрій Сибіга та консул. Доля ще 4 людей досі не з'ясована.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати зі судна Arvin. Про це розповіли у твіттері посольства України в Туреччині.

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П'ятеро моряків перебувають у лікарні міста Бартин.



Посол та консул відвідали моряків у Бартині / Фото KRinTR

Українські дипломати також мали нараду з керівництвом регіону щодо пошуково-рятувальних операцій. Турецькій стороні висловили подяку. Однак наразі погодні умови не дозволили знайти ще 4 людей.



Україна подякувала Туреччині за рятувальну операцію навколо затонулого судна Arvin / Фото KRinTR

Що відомо про трагедію з судном Arvin