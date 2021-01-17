Поблизу берегів провінції Бартин, що у Туреччині, через шторм затонуло вантажне судно "Арвін". Під час пошуково-рятувальних робіт вдалося врятувати 6 людей. За інформацією ЗМІ, знайшли тіла 3 загиблих.

Ще 3 членів екіпажу помітили без руху на скелях. Загалом на кораблі перебувало 10 українців та 2 росіян. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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За словами місцевого губернатора, рятувальники намагаються дістатися до людей на скелях сухопутним шляхом. Проте погані погодні умови ускладнюють їм роботу.

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Кого вдалося врятувати

Серед врятованих моряків – 5 українців. В українському МЗС назвали їхні імена. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Знайдених членів команди направили до місцевої лікарні, де їм надають медичну допомогу. Українські дипломати вирушили у порт Бартин для надання консульської допомоги.

Що відомо про судно