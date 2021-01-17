Вблизи Турции затонуло судно с украинцами: число жертв возросло
Вблизи берегов провинции Бартин в Турции из-за шторма затонуло грузовое судно "Арвин". Во время поисково-спасательных работ удалось спасти 6 человек. По информации СМИ, нашли тела 3 погибших.
Еще 3 членов экипажа заметили без движения на скалах. Всего на корабле находилось 10 украинцев и 2 россиян. Об этом сообщает Anadolu Agency.
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По словам местного губернатора, спасатели пытаются добраться до людей на скалах по суше. Однако плохие погодные условия затрудняют им работу.
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Кого удалось спасти
Среди спасенных моряков – 5 украинцев. В украинском МИД назвали их имена. Это – Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.
Найденных членов команды направили в местную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Украинские дипломаты отправились в порт Бартин для оказания консульской помощи.
Что известно о судне
- По информации СМИ, сухогруз принадлежит украинской компании, однако ходит под флагом Палау. Из-за непогоды судно изменило маршрут.
- Согласно украинскому судовому реестру, грузовое судно "Арвин" до 2014 года находилось в Российском международном реестре судов.
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