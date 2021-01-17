У Чорному морі 17 січня затонув сухогруз "Армін". За даними ЗМІ, він належить українській компанії Arvin Shipping LTD. На борту судна перебували 12 українці.

Затонуле судно виявилося українським

Про те, що власником сухогрузу є українська компанія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними ЗМІ, судно було під прапором Палау.

На борту затонулого біля берегів Туреччини суховантажного судна перебувало 12 громадян України, 6 з них врятовано,

– розповіли російські ЗМІ.

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