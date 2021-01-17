Украинские моряки оказались на затонувшем судне возле Турции: есть погибшие
У берегов Турции 17 января затонул сухогруз Arvin, который шел под российским флагом, с украинцами в составе экипажа. По меньшей мере 4 человека погибли, 6 уже спасены.
Спасательные работы продолжаются с участием фрегатов ВМС Турции. Об этом сообщает издание DHA.
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Что известно о членах экипажа
В составе экипажа сухогруза были двое граждан России и 10 украинцев.
Имена украинских членов экипажа:
- Рустам Казимов,
- Виталий Качур,
- Геннадий Кравченко,
- Анатолий Савостин,
- Сергей Сибилев,
- Александр Перкатый,
- Виталий Мережко,
- Владислав Затерка,
- Владислав Остапенко,
- Андрей Мельниченко.
Кто из них погиб и выжил, пока неизвестно.
Кому принадлежит судно
- По данным украинского судового реестра, "Арвин" ходит под флагом Палау, до 2014 года сухогруз находился в Российском международном реестре судов.
- В Росморречфлоте заявили, что судно принадлежит одесской компании Tesoro Marine. Официальных сообщений, которые бы это подтверждали пока нет.
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