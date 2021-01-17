У берегов Турции 17 января затонул сухогруз Arvin, который шел под российским флагом, с украинцами в составе экипажа. По меньшей мере 4 человека погибли, 6 уже спасены.

Спасательные работы продолжаются с участием фрегатов ВМС Турции. Об этом сообщает издание DHA. Читайте также Российское судно затонуло в Черном море идет спасательная операция – видео Что известно о членах экипажа В составе экипажа сухогруза были двое граждан России и 10 украинцев. Имена украинских членов экипажа: Рустам Казимов,

Виталий Качур,

Геннадий Кравченко,

Анатолий Савостин,

Сергей Сибилев,

Александр Перкатый,

Виталий Мережко,

Владислав Затерка,

Владислав Остапенко,

Андрей Мельниченко. Кто из них погиб и выжил, пока неизвестно. Кому принадлежит судно По данным украинского судового реестра, "Арвин" ходит под флагом Палау, до 2014 года сухогруз находился в Российском международном реестре судов.

В Росморречфлоте заявили, что судно принадлежит одесской компании Tesoro Marine. Официальных сообщений, которые бы это подтверждали пока нет. Обратите внимание! На место катастрофы отправили 3 судна. Однако из-за неблагоприятной погоды и сильных волн, спасатели не могут подплыть близко. Члены экипажа затонувшего корабля якобы находятся на спасательных лодках.