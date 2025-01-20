Сейчас активность врага в Мариупольском районе несколько снизилась, и на это есть причина. Подробнее о перемещении врага и его планах в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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Почему военной техники на оккупированных территориях стало меньше

За последнюю неделю уменьшились темпы переброски военной техники из Мариуполя. Дело в том, что Мариупольско-Бердянская агломерация "забита" новыми контрактниками, из которых будут формировать штурмовые подразделения. В частности, для активных тренировок оккупанты используют Куликовский полигон, что в Мариупольском районе.

Подобная ситуация и в Мариупольско-Розовской агломерации. Правда, там враг не тренирует новые подразделения, а перебрасывает туда подкрепления с Крымского полуострова и из России.

Фактически мы на той стадии, когда у россиян нет в достаточном количестве живой силы, чтобы усиливать ею свои резервы. Все те, кто готовился перед тем, уже на первой линии фронта. Пополнять потери им, с одной стороны некем, а с другой стороны, россияне позаботились об укомплектовании второй линии. То есть они смогут продержаться несколько недель без активных перемещений извне,

– отметил Петр Андрющенко.

Поэтому активное движение российских военных колонн через оккупированные территории, вероятно, начнутся через неделю – две.

"Но есть кое-что интересное и необычное. В конце прошлой недели мы наблюдаем очень большое количество грузовиков, которые перевозят лес. Они везут бревна, везут доску. Это военные грузовики, или военно-гражданские колонны. Все оно движется в сторону Розовки", – отметил Андрющенко.

В "Центре изучения оккупации" предполагают, что вырубленные деревья, а также инженерные подразделения везут на бывшее Времеевское направление – в район Курахово. Вероятно, там россияне начнут окопаться и укрепляться.

После захвата тех или иных населенных пунктов для россиян – это обычное дело, несмотря на поход или темпы боевых действий. И для Сил обороны это не очень хорошая новость.