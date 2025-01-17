На временно оккупированной территории Запорожской области россияне увеличили количество проверок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Прибыли дополнительные силы

Кроме этого, на подконтрольной врагу территории ограничили свободное передвижение местного населения.

К примеру, россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Также в регионе увеличилось количество представителей росгвардии. Именно они проводят выборочные проверки.

Противник боится, что информацию об их размещении в жилых кварталах передадут Силам обороны.

В то же время подчеркиваем безопасность жителей временно оккупированной Васильевки,

– говорится в сообщении.

В ЦНС призвали по возможности покинуть громаду на период возможного обострения боевых действий.

Ранее писали, что во временно оккупированной Васильевке Запорожской области, вероятно, поразили пункт базирования россиян, расположенный в подвале трехэтажного здания. Партизаны опубликовали видео изнутри здания, на котором видно руины и личные вещи оккупантов. Потери врага пока неизвестны.