Враг добился продвижения на нескольких направлениях. Эту информацию аналитики ISW обнародовали в своем новом отчете, который сопровождается подробными картами, сообщает 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 16 января

Украинские силы продвинулись в Курской области 16 января. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это происходило от границы до Успеновки к югу от Коренево и непосредственно через российско-украинскую границу.

и непосредственно через российско-украинскую границу. Российские войска 15 и 16 января продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Так же на Купянском и Лиманском направлениях и к Боровой.

в районе Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Так же на Купянском и Лиманском направлениях и к Боровой. Россияне продолжили наступательные действия на Северском направлении, но без продвижений. Но продвинулись в городе Часов Яр – геолокационные кадры показывают, что это произошло в пределах огнеупорного завода в центре.

– геолокационные кадры показывают, что это произошло в пределах огнеупорного завода в центре. В пределах Торецка российские силы незначительно продвинулись, как свидетельствуют геолокационные кадры, на севере города. Также они прошли на юго-запад от Покровска, в частности в юго-западном Зверево.

Боевые действия в Украине и России за 16 января / Карты ISW

Оккупанты незначительно продвинулись и на юго-запад от Курахово . Геолокационные кадры показывают, что это произошло к югу и юго-востоку от Разлива во время механизированной операции.

. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к югу и юго-востоку от Разлива во время механизированной операции. Российские войска незначительно продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные кадры свидетельствуют, что они вошли во Времовку непосредственно к западу от Великой Новоселки и незначительно продвинулись по улицам Широкой и Героев.

. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они вошли во Времовку непосредственно к западу от Великой Новоселки и незначительно продвинулись по улицам Широкой и Героев. Российские войска 15 и 16 января продолжали наступательные действия в районе Щербаков, Новоандреевки возле Роботино, Новоданиловки и Малой Токмачки на западе Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. На Днепровском направлении тоже без продвижений.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что украинские войска продвинулись в Курской области, а российские – под Часов Яр, Торецк, Покровск, Курахово и Великую Новоселку.