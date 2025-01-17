Ворог домігся просування на кількох напрямках. Цю інформацію аналітики ISW оприлюднили у своєму новому звіті, який супроводжується детальними картами, повідомляє 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 16 січня

Українські сили просунулися в Курській області 16 січня. Геолокаційні кадри свідчать, що це відбувалося від кордону до Успенівки на південь від Кореневого і безпосередньо через російсько-український кордон.

і безпосередньо через російсько-український кордон. Російські війська 15 і 16 січня продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування. Так само на Куп'янському та Лиманському напрямках і до Борової.

в районі Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування. Так само на Куп'янському та Лиманському напрямках і до Борової. Росіяни продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але без просувань. Але просунулися в місті Часів Яр – геолокаційні кадри показують, що це сталося в межах вогнетривкого заводу в центрі.

– геолокаційні кадри показують, що це сталося в межах вогнетривкого заводу в центрі. У межах Торецька російські сили незначно просунулися, як свідчать геолокаційні кадри, на півночі міста. Також вони пройшли на південний захід від Покровська, зокрема в південно-західному Звіровому.

Бойові дії в Україні та Росії за 16 січня / Карти ISW

Окупанти незначно просунулися й на південний захід від Курахового . Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь і південний схід від Розлива під час механізованої операції.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь і південний схід від Розлива під час механізованої операції. Російські війська незначно просунулися в напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні кадри свідчать, що вони увійшли до Времівки безпосередньо на захід від Великої Новосілки та незначно просунулися вулицями Широкою та Героїв.

. Геолокаційні кадри свідчать, що вони увійшли до Времівки безпосередньо на захід від Великої Новосілки та незначно просунулися вулицями Широкою та Героїв. Російські війська 15 і 16 січня продовжували наступальні дії в районі Щербаків, Новоандріївки біля Роботиного, Новоданилівки й Малої Токмачки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. На Дніпровському напрямку теж без просувань.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулися в Курській області, а російські – під Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Курахове та Велику Новосілку.