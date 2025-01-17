На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни збільшили кількість перевірок. Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву.

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Прибули додаткові сили

Крім цього, на підконтрольній ворогу території обмежили вільне пересування місцевого населення.

До прикладу, росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також у регіоні збільшилась кількість представників росгвардії. Саме вони проводять вибіркові перевірки.

Противник боїться, що інформацію щодо їхнього розміщення в житлових кварталах передадуть Силам оборони.

Водночас наголошуємо на безпеці мешканців тимчасово окупованої Василівки,

– мовиться в повідомленні.

У ЦНС закликали за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій.

Раніше писали, що у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, ймовірно, уразили пункт базування росіян, розташований у підвалі триповерхової будівлі. Партизани опублікували відео зсередини будівлі, на якому видно руїни та особисті речі окупантів. Втрати ворога поки що невідомі.