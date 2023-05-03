Об этом 24 Каналу рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он пояснил, что юноша, окончивший бакалавриат, но планирующий поступление в магистратуру, оказывается в статусе абитуриента и лишается права на отсрочку (промежуточное время).

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С какими проблемами может встретиться абитуриент

По словам Юрчака, промежуточное время можно определить как период между концом июня (завершением сессий и экзаменов) и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение.

В случае аспирантуры и докторантуры это, вероятно, даже большее время, ведь обучение там начинается намного позже, чем на магистратуре.

Обратите внимание! Юрист определяет важный аспект – как быть, если человек получил повестку в промежуток между поступлением, но потом все же сдала успешно экзамены и поступила в магистратуру/аспирантуру/докторантуру?

По его словам, законодательством четко определен перечень оснований для освобождения с военной службы по призыву во время мобилизации. Однако в перечне этих оснований нет обучения, а потому лицо, которое получило статус студента дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на освобождение с военной службы.

На практике, мобилизованные студенты оспаривали приказы об их мобилизации в суд, впрочем суды заняли последовательную позицию и констатировали, что соответствующие приказы как акты индивидуального действия уже реализованы, а их действие исчерпано. А потому даже отмена таких приказов не повлекла бы за собой автоматическое освобождение лица с военной службы.

Следовательно, поскольку факт обучения на дневной или дуальной форме обучения не является основанием для освобождения с военной службы по призыву, во время мобилизации и военного положения, суды массово отказывали в удовлетворении таких исков. То есть лицо, которое получило статус студента уже после мобилизации в ряды Сил Обороны, лишено права на освобождение со службы,

– объясняет Юрчак.

Промежуточное время наступает:

после окончания колледжа, до поступления в университет;

для студентов – после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру;

после окончания вуза до поступления на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Утрачивает ли человек право на отсрочку во время каникул

По словам юриста, ни во время каникул, ни во время пребывания студента в академическом отпуске соответствующее лицо не теряет право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

"Поскольку условием для получения отсрочки от мобилизации является только уровень и форма получения образования (дневная или дуальная). Других критериев законом не предусмотрено. Следовательно, соответствующие лица в такие периоды продолжают считаться студентами, а потому не могут быть мобилизованными", - объясняет эксперт.

В то же время следует отметить, что отсрочка отменяется в случае отчисления или исключения. Таким образом, отсрочка от мобилизации действует только на период обучения.