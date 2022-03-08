Украинским бойцом является Николай Кондрацкий. Он героически стал на защиту Одессы во время полномасштабной войны России против Украины и записал оттуда "привет" брату.

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Подполковник: Наши родители в гробах переворачиваются

Как рассказал военный, его брат Анатолий Выборный в 2014 году активно выступал за оккупацию Крыма и голосовал за ввод войск на Донбасс. В 2022 году поддержал признание квазиреспублик на Донетчине и Луганщине.

Что тебе дали москали, кроме миллионов? Твои и мои родители, наверное, сейчас в гробах переворачиваются. Благодаря тебе фамилия Выборный проклята,

– подчеркнул подполковник.

Также украинский воин призвал родственника вспомнить, что в город Шепетовка, где они родились и выросли, сегодня летят бомбы и ракеты.

"На каком этапе ты продал душу дьяволу? Когда ты забыл, что твоя Родина в опасности? Делай все, как депутат Госдумы, чтобы остановить эту войну. Не бойся. Если и умереть, то умереть с честью за свою Родину", – сказал военный.

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