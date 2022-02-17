Эволюция технологий

Угроза войны побуждает страны и общества находить ответы на угрозы, еще вчера казавшиеся маловероятными. Глобальное развитие ускорилось по сравнению с периодом до "кремлевских сумерек".

Не пропустите Как защитить информацию от слива: 5 способов

Одним из ключевых маркеров развития последних 20 лет является инновационный концепт "Индустрия 4.0". Сегодня его вес усиливается многократно. Поскольку мир уже живет в условиях дефицита, дороговизны или недоступности энергоносителей. А значит – требует быстрых качественных инноваций. Несколько слов из предыстории концепта.

В 2013-м его предложили эксперты из ФРГ, чтобы противодействовать экспансии из Юго-Восточной Азии. В Берлине надеялись инновациями умерить китайские компании, вытеснявшие немецкие корпорации с рынков. Сегодня этот концепт формирует новую мировую экономическую реальность с учетом высокого риска энергетических, логистических или сырьевых кризисов.

Важно знать! "Индустрия 4.0" является алгоритмом экономической оптимизации. Ее синергия обеспечивает более высокое качество индустриального развития за счет автоматизации процессов и рационализации логистики.

По исследованию McKinsey, высокотехнологичные компании употребляют менее 60% собственного потенциала. Поэтому в каждой отрасли существуют чрезмерные затраты, которые следует оптимизировать.

Технологии искусственного интеллекта – это индикатор, который нивелирует фактор дешевой рабочей силы. Формат "Индустрии 4.0" трансформирует их от необходимости следовать определенным алгоритмам к способности их изменять. К примеру, благодаря роботизации Tesla развернула мощности в Калифорнии. Это оказалось дешевле, чем производить и транспортировать машины из Поднебесной.

Оцифрованный бизнес

Для "Индустрии 4.0" ключевым является формат промышленного интернета вещей. Он позволяет объектам реальной экономики взаимодействовать вне человеческого фактора. Речь идет о телекоммуникационных системах для автономных устройств, которые обмениваются информацией с учетом производственных процессов. Диджитализация объектов интегрирует их в национальные и международные цепи, обеспечивая более высокую добавленную стоимость.

В 2019-м капитализацию глобального рынка Industry 4.0 оценивали в 71,7 миллиарда долларов. По расчетам Research and Markets, к 2024 году этот показатель достигнет 156,6 миллиарда долларов. Таким образом, среднегодовой рост составляет почти 17%.

Учитывая это, развитые страны поддерживают упомянутый концепт как долговременный тренд. К примеру, в Израиле Агентство инноваций предоставляет предпринимателям кейсы практических инструментов и доступ к структурным фондам для инновационных экосистем. Цель – достичь конкурентных преимуществ на местных и глобальных рынках. В результате Израиль занял второе место, согласно отчету Всемирного экономического форума 2016, по глобальной конкурентоспособности.



Пока в Украине крайне мало высокотехнологичных предприятий / Фото AXXAIR

Украинские перспективы

В конце концов, вернемся к украинскому формату "Индустрии 4.0". К сожалению, наши позиции неутешительны.

Обратите внимание! В отчете Всемирного экономического форума 2018 мы занимаем 67 место. По данным Госстата, доля предприятий высокотехнологичного сектора в структуре добавленной стоимости за предыдущие четыре года сократилась с 1,9% до 1,2%. Это свидетельствует об обратных процессах в развитии логистики и производственной автоматизации.

Учитывая высокие военные риски для Украины, "Индустрия 4.0" должна стать для нас маркером повышения технологичности. Для быстрого внедрения требуется синергия трех факторов: госаппарата, бизнеса и системы образования. Анализ Ассоциации предприятий промышленной автоматизации свидетельствует о высокой вероятности роста производства на 7 – 10% при переходе Украины в "Индустрию 4.0".

Для этого нужно усовершенствовать законодательное поле, установить прозрачные правила и обеспечить качественные кадры. Первым шагом уже стало принятие постановления Кабинета министров Украины о концепте "Индустрия 4.0". Цель документа – ускорить трансформацию национальной экономики, усилить конкурентоспособность, расширить поле инвестиций.

Важно, что проект "Индустрии 4.0" Минэкономики продвигает вместе с ключевыми игроками рынка технологических инноваций – Ассоциацией предприятий промышленной автоматизации Украины и платформой Industry4Ukraine.

Документ предусматривает развитие сети центров "Индустрии 4.0" в Киеве, Харькове, Львове и на других территориях инновационного развития. Их будут разворачивать в университетах, научных учреждениях, индустриальных парках, чтобы консультировать предпринимателей по методологии и ресурсам изменений, способствовать внедрению их разработок.

Основные факторы, тормозящие инновационные изменения в Украине, – отток молодых кадров из промышленности, подготовка специалистов без учета требований "Индустрии 4.0", нехватка экспертов по ее продвижению.

Актуально Как ІТ-компании развивают образование в регионах

Нам необходимы программы, апробированные в странах ЕС, по подготовке экспертов-консультантов по аудиту, диджитализации, приоритетах внедрения технологий. В этом направлении ощутимо продвинулись научные сообщества Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" имени Сикорского и "Запорожской политехники". В Институте экономики и прогнозирования Национальной академии наук подготовили методику, адаптированную к европейским стандартам.

Необходимо законодательно стимулировать инвестиции в технологии. В некоторых странах предусмотрено льготное кредитование промышленной цифровизации при использовании национального программного обеспечения и своих провайдеров. У нас есть лишь косвенные льготы, предусмотренные в законопроектах об Индустриальных парках. Там не идет речь о прямом стимулировании диджитализации.

Необходимо создавать исследовательскую инфраструктуру для "Индустрии 4.0". Например – лаборатории по тестированию технологий и прототипов. Они одновременно являются демонстрационными и тестовыми площадками для отработки прототипов решений.

Такой инструмент можно предусмотреть в центрах 4.0. Это позволит сопровождать инновации до этапа реальной интеграции в производственные цепи. Речь идет о целевых бизнес-кейсах для стратегических отраслей промышленности – энергетики, металлургии, машиностроения.

В мире "Индустрия 4.0" является стратегическим направлением, направляемым государством. В Украине же эти вопросы инициативно продвигают объединения предпринимателей и эксперты. В прошлом году не было реализовано ни одной соответствующей целевой программы государственного уровня. Поэтому уместно говорить о создании госагентства, которое будет консолидировать политику в вопросах внедрения "Индустрии 4.0".

Отдельное направление – продвижение этой политики на региональном уровне. Отмечу показательный индикатор на уровне территориальной общины Краматорска. В проекте Стратегии развития ее позиционирование указано как "экономическое ядро ​​Краматорской агломерации, "Индустрии 4.0", научный центр высокотехнологичного бизнеса, зеленой и инновационной экономики". Важно, чтобы такие маркеры этого инновационного концепта определяли развитие Украины на всех уровнях.

К теме – ІТ-бизнес наладил сотрудничество с украинскими вузами: смотрите видео