День Львова празднуют 6 мая. По этому случаю мы подготовили для тебя тест о местных привидениях, львах и котиках. Лакомства и кофе здесь тоже будут, потому что куда же без них.

Вспомни все, чем живет Львов: легенды, мифы, истории, байки, трафунки. Завари себе львовский кофе и айда к приключениям. Заметьте Где во Львове цветут сакуры: 10 локаций для весенних фотосессий P. S. Львов, поздравляем! Не грусти, жизнь после 765 только начинается! Как поздравить Львов с праздником Сделай красивую фотографию города и поделись ею с друзьями в соцсетях. Однако смотри, чтобы в кадр не попали львовские львы, которые ожили по случаю праздника. Они не слишком любят публичность.

Загадай желание. Для этого даже не обязательно идти к достопримечательностям. Просто подумай себе тихонько, чего больше всего хочешь, и Львов тебя непременно услышит. Кстати, не стоит бояться, что город выдаст твой секрет. Львов терпеливо выжидает несколько веков, и только тогда за кофе пересказывает самые интересные истории местным писателям.

У Львова уже много веков продолжается роман с литературой. Самое время узнать детали. День города – лучшая возможность прочитать еще одну книгу о городе Льва. Любко Дереш, Наталка Сняданко, Юрко Издрик, Роман Иваничук, Игорь Калинец, Юрий Винничук – и это лишь короткий список авторов, которые писали о Львове.

Если ты – львовянин или львовянка, приобрети в местном книжном магазине открытку с городским пейзажем. Лучше всего – летним. Он будет согревать тебя, когда будешь бежать на работу под осенним ливнем.

И к классике – испеки или купи в кондитерской львовский сырник. Гарантируем, это будет любовь с первого кусочка.