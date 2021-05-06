День Львова святкують 6 травня. З цієї нагоди ми підготували для тебе тест про місцевих привидів, левів і котиків. Ласощі та кава тут теж будуть, бо куди ж без них.

Згадай усе, чим живе Львів: легенди, міфи, історії, байки, трафунки. Завари собі львівську каву і гайда до пригод. Зауважте Де у Львові квітнуть сакури: 10 локацій для весняних фотосесій P. S. Львове, вітаємо! Не сумуй, життя після 765 лише починається! Як привітати Львів зі святом Зроби красиву світлину міста і поділися нею з друзями у соцмережах. Однак пильнуй, щоб у кадр не потрапили львівські леви, які ожили з нагоди свята. Вони не надто полюбляють публічність.

Загадай бажання. Для цього навіть не обов'язкового йти до визначних локацій. Просто подумай собі тихенько, чого найдужче хочеш, і Львів тебе неодмінно почує. До речі, не варто боятися, що місто видасть твій секрет. Львів терпеливо вичікує декілька століть, і лише тоді за кавою переказує найцікавіші історії місцевим письменникам.

У Львова вже багато століть триває роман з літературою. Саме час дізнатися деталі. День міста – найкраща нагода прочитати ще одну книгу про Місто Лева. Любко Дереш, Наталка Сняданко, Юрко Іздрик, Роман Іваничук, Ігор Калинець, Юрій Винничук – і це лише короткий список авторів, які писали про Львів.

Якщо ти – львів'янин або львів'янка, придбай у місцевій книгарні листівку з міським пейзажем. Найкраще – літнім. Він зігріватиме тебе, коли бігтимеш на роботу під осінньою зливою.

І до класики – спечи або купи у кондитерській львівський сирник. Гарантуємо, це буде любов з першого шматочка.