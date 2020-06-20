В феврале, когда еще летали самолеты (звучит, как начало сказки), я села на авиарейс Торонто - Вашингтон. Рядом свое место заняла старшая женщина. На вид ей было лет 70. Но те 70, которые чрезвычайно элегантные и прекрасные.

Історія про іншу реальність

Висока, струнка, з бездоганною зачіскою, ідеальні брюки і блуза, шийна барвиста хустка. В руках – досить велика сумка зі скромним лого Karl Lagerfeld. Вона пахла тонкими парфумами, була без грама зайвої косметики – з доцільним і стриманим макіяжем.

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Ця жінка виглядала достойно і круто. Такою жінкою хотіла б бути я. Коли мені виповниться 70 і більше.