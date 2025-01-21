Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он сказал, что Украина может предложить Соединенным Штатам и Евросоюзу в обмен на размещение миротворческого контингента.

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Что может заинтересовать Трампа

Украине есть что предложить американцам. В то же время наша страна интересна европейцам, даже с той точки зрения, что они хотели бы на украинской земле сделать отстойник для собственных мигрантов.

Так сказать, предбанник ко входу в Европейский Союз, но это вопрос уже после того, когда будут решены проблемы безопасности. Поэтому я совершенно не удивлюсь решению европейцев присутствия здесь военных контингентов,

– отметил Пендзин.

К тому же в Плане победы Владимира Зеленского четвертый и пятый пункты касаются того, что может предложить Украина. В частности, в четвертом пункте говорится о совместной добыче полезных ископаемых на нашей территории украинскими и американскими компаниями.

Украина на сегодня богата полезными ископаемыми от урана до лития. Я уже не говорю о лучших черноземах в мире. Здесь и так американские компании достаточно активно присутствуют. В пятерке крупнейших трейдеров зерна из Украины нет ни одной украинской компании,

– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он вспомнил, что Дональд Трамп еще будучи кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки выразил достаточно большую заинтересованность по этому пункту.

Что Украина может предложить, кроме ископаемых

Пятый пункт Плана победы касается замены американских военных украинскими на базах США в Европейском Союзе.

На сегодня в Украине мобилизовано более миллиона человек. Это чрезвычайно боеспособная и, на мой взгляд, наиболее профессиональная армия в Европе. Я бы даже сказал, что сегодня американские воины вряд ли могут конкурировать с украинцами по уровню профессионализма и опыта, кроме некоторых подразделений, которые принимают активное участие в боевых действиях,

– отметил Пендзин.

Главная проблема сейчас в деньгах, ведь присутствие американских военных на базах США на европейском континенте финансируется за счет американского бюджета. Это еще один момент, который чрезвычайно сильно раздражает Трампа, о котором он неоднократно говорил.

То, что было предложено Зеленским в пятом пункте Плана победы, должно финансироваться за счет бюджета Европейского Союза,

– добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

На сегодня доля расходов на оборону европейских стран в среднем составляет 1,9% от валового внутреннего продукта. В то же время американцы тратят около 3%. Трамп поставил задачу и четко сказал, что если европейцы не будут тратить до 5% от ВВП, то он не собирается защищать Европу в случае каких-либо проблем.