Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире 24 канала.

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Евродепутат отметил, что несколько разочарован в ответе НАТО, потому что не увидел в нем твердости.

Допускаю, что будут, я очень надеюсь, более масштабные поставки (средств – 24 канал) противотанковой, противовоздушной обороны. Однако то, что Украина уже имела и до того. Чтобы что-то качественно новое – я ничего не услышал,

– заявил Ауштрявичюс.

Напомним, что НАТО передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны. Также Североатлантический союз будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку.