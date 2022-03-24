Впрочем, после завершения войны все может измениться. Так считает экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Об этом он рассказал в эфире 24 каналу.

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Я могу ошибаться, но мне кажется, что после того, как мы остановим захватчиков, шансы присоединиться к НАТО у нас возрастут в несколько раз,

– считает он.

По его словам, конфликт уже вышел за пределы Украины. А то, что НАТО укрепляет свой восточный фланг, косвенно влияет на ситуацию в нашей стране.

Справка. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен и Генсек НАТО Йенс Столтенберг провели разговор об укреплении восточного фланга НАТО и ответе России на вторжение в Украину.

К слову, НАТО передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны. Также Североатлантический союз будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку.

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