Впрочем, после завершения войны все может измениться. Так считает экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Об этом он рассказал в эфире 24 каналу.
Внимание Больше никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО, – Зеленский
Я могу ошибаться, но мне кажется, что после того, как мы остановим захватчиков, шансы присоединиться к НАТО у нас возрастут в несколько раз,
– считает он.
По его словам, конфликт уже вышел за пределы Украины. А то, что НАТО укрепляет свой восточный фланг, косвенно влияет на ситуацию в нашей стране.
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