Утім, після звершення війни усе може змінитись. Так вважає експосол України у США Валерій Чалий. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.
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Я можу помилятись, але мені здається, що після того, як ми зупинимо загарбників, то шанси приєднатись до НАТО у нас зростуть у декілька разів,
– вважає він.
За його словами, конфлікт уже вийшов за межі України. А те, що НАТО укріплює свій східний фланг опосередковано впливає на ситуацію у нашій країні.
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