В Министерстве экономики сообщили, что с начала запуска программы "єПідтримка" более 6,7 миллиона украинских граждан подали заявки в приложении "Дия" на получение средств.

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За три недели уже выплачено почти 6,4 миллиарда гривен, а более 1 миллиарда украинцы уже реализовали. В частности по видам расходов самыми популярными среди граждан Украины стали:

книжные магазины – 361 миллион гривен;

кинотеатры – 300 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги – 138 миллионов гривен;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 миллиона гривен;

спорт – 90 миллионов гривен.

Обратите внимание! Со второй половины января 2022 года программу расширят. В то же время украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен на приобретение лекарств.

"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия".

По словам политика, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

В соответствии с условиями президентской программы, деньги предоставляют на 4 месяца с момента получения. Потратить их можно как онлайн, так и безналичным расчетом через терминал компании.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года, а будут реализовывать ее в несколько этапов.

Как получить "тысячу Зеленского": смотрите видео