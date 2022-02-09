В ролике продемонстрировали кадры с выступлений Владимира Зеленского во время предвыборной кампании в 2019. На своих выступлениях он тогда рассказывал о "государстве в смартфоне".

Заметьте Удостоверение ветерана войны можно будет получить в Дии

Достижения Дии за 2 года

За 2 года существования портала "Дия" в Украине можно онлайн открыть ФЛП и общество с ограниченной ответственностью. Также украинцы могут оформить разрешение на строительство.

Кроме того, пользователи могут через Дию уплатить налоги, единые социальные взносы и штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Украинские семьи могут зарегистрировать рождение своего ребенка в Портале через сервис еМалятко.

Наша страна стала четвертой в Европе, которая начала использовать цифровые водительские удостоверения и первой в мире, которая легализовала цифровой паспорт.

Также Украинцы могут получить онлайн строительный паспорт, субсидию и назначение пенсии. Кроме того, за несколько кликов можно изменить место регистрации.

Без каких-либо препятствий онлайн можно получить разрешения и лицензии. По состоянию на январь 2022 года Дия насчитывает 14 миллионов пользователей.

Достижения Дии за 2 года: смотрите видео

Главное про Diia Summit

Во время саммита первым выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства анонсировал старт важных программ – запуск опросов в Дии и программу еСмартфон. Опросы не являются альтернативой референдума, однако они будут отражать настроения населения по тем или иным вопросам.

Программа еСмартфон предусматривает, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат новый смартфон для того, чтобы также иметь доступ к цифровым услугам в Дии.

Кстати, в Дии уже есть первый опрос. Он касается того, как лучше назвать программу, о которой говорится выше.

К теме предлагаем выступление Зеленского на саммите: смотрите видео