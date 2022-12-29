Предварительно, в регионе сработала ПВО. Все подробности уточняются.
Обратите внимание Враг запустил ракеты с кораблей и самолетов из акватории Черного моря
Что за взрывы слышали на Полтавщине
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе слышны звуки взрывов:
Работает ПВО! Верим в ВСУ!
– отметил он.
До этого Лунин предупредил о ракетной опасности и призвал всех оставаться в укрытиях и беречь себя.
Напомним, что ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.