Предварительно, в регионе сработала ПВО. Все подробности уточняются.

Обратите внимание Враг запустил ракеты с кораблей и самолетов из акватории Черного моря

Что за взрывы слышали на Полтавщине

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе слышны звуки взрывов:

Работает ПВО! Верим в ВСУ!

– отметил он.

До этого Лунин предупредил о ракетной опасности и призвал всех оставаться в укрытиях и беречь себя.

Важно! Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграм-каналы и боты! Враг внимательно мониторит информпространство.

Напомним, что ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.