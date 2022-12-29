Попередньо, у регіоні спрацювала ППО. Наразі усі подробиці уточнюються.
Зверніть увагу Ворог запустив ракети з кораблів та літаків з акваторії Чорного моря
Що за вибухи чули на Полтавщині
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у регіоні чутно звуки вибухів:
Працює ППО! Віримо в ЗСУ!
– зазначив він.
До цього Лунін попередив про ракетну небезпеку і закликав усіх залишатися в укриттях та берегти себе.
Нагадаємо, що раніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що існує ризик ракетного удару. Тож закликав мешканців області не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.