Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Что Зеленский сказал о Европе

Во время своего выступления Зеленский отметил, что сейчас не понятно, будет ли вообще Европа иметь место за столом переговоров, когда война против нашей страны завершится.

"Мы видим, какое большое влияние Китая на Россию. Мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране во время этой войны. Но будет ли слушать Президент Трамп Европу, или будет договариваться с Россией и Китаем без ее участия?", – сказал он.

По словам лидера Украины, Европа должна научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее.

"Важно сохранять единство в Европе, ведь мир не занимается только Будапештом или Брюсселем – его волнует Европа как единое целое", – добавил он.

Президент Украины во время своего выступления заявил, что Европа должна иметь место за столом, когда будут заключаться соглашения о войне и мире.

Я говорю не только об Украине. Это должно быть стандартом. Европа заслуживает быть больше, чем наблюдателем. Чем когда ее лидеры постят что-то в Х, после того, как уже заключено соглашение. Европа должна определять условия этих договоренностей,

– заявил президент.