Денис Монастырский в команде Владимира Зеленского с самого политического старта. Во время президентской кампании его пригласили в качестве эксперта оценить правоохранительное направление будущего шестого гаранта. Отношения сложились, поэтому Монастырский остался в команде и получил проходной 19 номер в списке "Слуги народа" на парламентских выборах.

К теме Рада первым вопросом рассмотрит назначение главы МВД

Лидер фракции Давид Арахамия признался, что именно он предложил президенту повысить депутата до должности министра.

"Монастырский довольно часто ходит в Офис Президента, всегда отвечает относительно правоохранительных органов, то есть он человек в команде и все к нему нормально относятся", – сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Монастырский учился в Хмельницком университете управления и права, где затем преподавал. Кстати, именно там работал и заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Затем Монастырский занимался юридической практикой, впрочем, никогда не работал в правоохранительных органах.

Его характеризуют как неконфликтного человека, но как человека, который может отстоять свою позицию и донести ее,

– отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Черные пятна" в биографии Монастырского

Однако в почти безупречной биографии есть свои "черные пятна". Например, Монастырский принимал участие в работе конкурсных комиссий по отбору руководителей местных прокуратур и по формированию ГБР. Главой Бюро, как известно, в результате "тщательного" отбора стал печально известный Роман Труба.

Монастырского избрали кандидатом в министры: смотрите видео

"Денис Монастырский максимально беспринципно показал себя тогда, когда он из отчетов пришел в Верховную Раду и совершенно беспринципно отнесся к тому как Ирина Венедиктова тогда без конкурса назначала себе заместителей", – сказал журналист-расследователь Даниил Мокрик.

Кроме того, Монастырский написал одобрительный отзыв о скандальной диссертации Ильи Кивы – на бланке правоохранительного комитета. Но больше всего оппоненты боятся, что Монастырский может быть слишком близким к самому Арсену Авакову. В частности, ранее он был помощником бывшего депутата Антона Геращенко, который является правой рукой Авакова.

Вызовы на посту главы МВД

В то же время коллеги из комитета из других фракций говорят, что связи Монастырского с Аваковым преувеличены. Однако основной вопрос – сможет ли Денис Монастырский стать самостоятельным сильным менеджером. Ведь, эксперты опасаются, что Банковая выбрала нового министра далеко не по такому критерию.

Нужен был такой министр новый, как Шмыгаль. Исполнитель. Не самостоятельная политическая фигура, а исполнитель. Свой человек,

– считает политолог Владимир Фесенко.

Впрочем, руководить Министерством внутренних дел сложно, как и вызывать доверие внутри МВД. Политический эксперт Борис Тизенгаузен заметил, что Авакову пришлось годами строить достаточно лояльную к себе систему средних звеньев.

Обратите внимание "Слуга народа" собрала более 226 подписей за назначение Монастырского в МВД

В то же время чтобы изменить систему, нужно зайти с реформаторской командой, найдет ли такую Денис Монастырский, который не ожидал такого назначения, остается под вопросом.