Как рассказал в эфире 24 Канала майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук, завершение отдельных этапов на фронте не означает прекращения боевых действий. По его словам, в настоящее время готовятся новые шаги, которые станут неприятным сюрпризом для агрессора.
Что ждет оккупантов зимой
Военный подчеркнул, что главная задача Сил обороны заключается в защите всех украинских городов, а не только столицы или прифронтовых территорий. На линии соприкосновения украинские воины продолжают сдерживать врага и работать над восстановлением контроля над территориями.
Нет, на этом точно не все. Есть идеи, есть операции, определенные планы на эту зиму – далекобойные планы, немного иного характера. Поверьте, не только Киев будет страдать этой зимой, но и у россиян тоже будут существенные проблемы,
– говорит Андрей Ткачук.
Кадровые изменения дают результат
Помимо боевых планов, в армии наблюдается положительная динамика управленческих решений. В частности, это касается прихода Михаила Драпатого, что способствует расширению автономии молодых командиров.
Рост числа молодых, правильных командиров, которые уже получили больше автономии и возможностей для принятия решений. У нас есть много молодых генералов, которые сегодня принимают самостоятельные решения, не боятся ответственности и точно работают не на себя, а на государство,
– отмечает майор ВСУ.
Хотя ситуация на фронте остается тяжелой, сегодня есть основания для осторожного оптимизма, ведь армия делает все возможное для ежедневного повышения своей эффективности.
Напомним, ранее мы писали, что украинская армия сосредоточена на формировании сильной позиции для государства. Как отмечал военный аналитик Александр Мусиенко, ВСУ сосредоточены на том, чтобы уровень потерь и убытков для России привел ее к стратегическому поражению, для чего активно используются далекобойные дроны по вражескому тылу.