Как рассказал в эфире 24 Канала майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук, завершение отдельных этапов на фронте не означает прекращения боевых действий. По его словам, в настоящее время готовятся новые шаги, которые станут неприятным сюрпризом для агрессора.

Что ждет оккупантов зимой

Военный подчеркнул, что главная задача Сил обороны заключается в защите всех украинских городов, а не только столицы или прифронтовых территорий. На линии соприкосновения украинские воины продолжают сдерживать врага и работать над восстановлением контроля над территориями.

Нет, на этом точно не все. Есть идеи, есть операции, определенные планы на эту зиму – далекобойные планы, немного иного характера. Поверьте, не только Киев будет страдать этой зимой, но и у россиян тоже будут существенные проблемы,

– говорит Андрей Ткачук.

Кадровые изменения дают результат

Помимо боевых планов, в армии наблюдается положительная динамика управленческих решений. В частности, это касается прихода Михаила Драпатого, что способствует расширению автономии молодых командиров.

Рост числа молодых, правильных командиров, которые уже получили больше автономии и возможностей для принятия решений. У нас есть много молодых генералов, которые сегодня принимают самостоятельные решения, не боятся ответственности и точно работают не на себя, а на государство,

– отмечает майор ВСУ.

Хотя ситуация на фронте остается тяжелой, сегодня есть основания для осторожного оптимизма, ведь армия делает все возможное для ежедневного повышения своей эффективности.