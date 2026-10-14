Як розповів в ефірі 24 Каналу майор Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук, завершення окремих етапів на фронті не означає зупинку бойових дій. За його словами, наразі готуються нові кроки, які стануть неприємним сюрпризом для агресора.

Що чекає на окупантів взимку?

Військовий наголосив, що головне завдання Сил оборони полягає у захисті всіх українських міст, а не лише столиці чи прифронтових територій. На лінії зіткнення українські воїни продовжують стримувати ворога та працювати над відновленням контролю над територіями.

Ні, на цьому точно не все. Є ідеї, є операції, певні плани на цю зиму – далекобійні плани, трішки іншого характеру. Повірте, не лише Київ буде страждати цю зиму, а в росіян теж будуть суттєві проблеми,

– каже Андрій Ткачук.

Кадрові зміни дають результат

Окрім бойових планів, у війську спостерігається позитивна динаміка управлінських рішень. Зокрема, це стосується приходу Михайла Драпатого, що сприяє розширенню автономності для молодих командирів.

Зростання молодих, правильних командирів, які вже отримали більше автономності і роботи для рішень. У нас є багато молодих генералів, які сьогодні ухвалюють автономні рішення, не бояться відповідальності і точно працюють не на себе, а на державу,

– зазначає майор ЗСУ.

Хоча ситуація на фронті залишається важкою, сьогодні є підстави для обережного оптимізму, адже армія робить усе можливе для щоденного посилення своєї ефективності.