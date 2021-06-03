Разработку закона президент инициировал еще 15 апреля 2021 года. Тогда Владимир Зеленский подчеркнул, что у олигархов будет выбор: прекратить незаконную деятельность или попасть под санкции.

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Полный текст законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" – уже опубликовали на сайте парламента.

Проект закона имеет целью избавить Украину от влияния олигархов, которые злоупотребляют своим положением. В частности, его задачей является превращение олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику страны. В то же время соответствующий документ критикуют некоторые депутаты, которые отмечают, что он некачественно прописан.

Инициативу президента о деолигархизации и сомнения вокруг ее реализации ведущие программы "6/9" Артем Овдиенко и Дарья Кудимова обсудят в прямом эфире с главой Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Прямая трансляция состоится на ютуб-канале 24 канала 3 июня в 19:45. Вы можете оставлять свои вопросы гостю и ведущие их обязательно озвучат. Не пропустите!

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