Розробку закону президент ініціював ще 15 квітня 2021 року. Тоді Володимир Зеленський наголосив, що в олігархів буде вибір: припинити незаконну діяльність або потрапити під санкції.

До теми Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського

Повний текст законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" – вже опублікували на сайті парламенту.

Проєкт закону має на меті позбавити Україну від впливу оліхаргів, які зловживають своїм становищем. Зокрема, його завданням є перетворення олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку країни. Водночас відповідний документ критикують деякі депутати, які зазначають, що він – неякісно прописаний.