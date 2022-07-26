Собственным мнением с 24 каналом поделился бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что процесс самоосознания коренных народов россии необратим.

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По его словам, пока неизвестно, когда пойдет эта "волна", но она точно будет, потому что в современной России порабощенные народы не чувствуют себя людьми.

"На этой карте деколонизации России есть еще один важный аспект – там есть и представители русского этноса, ведь нет русской нации. Интересно и то, как порабощенные народы представляют раздел европейской части России", – сказал Климкин.



Карта деколонизации россии с Форума свободных народов / Фото "Радио Свобода"

Он отметил, что это может начаться не сегодня – завтра, но это совершенно новая политическая и эмоциональная ситуация.

Они все смотрят на нас и говорят, что "если вы можете, то почему мы не можем". У них в течение многих лет было уныние, возрастала ненависть и отвращение до того, как их поработили. И сейчас это начало выплескиваться,

– сказал Климкин.

По его мнению, порабощенные народы России, глядя на Украину, получают вдохновение и думают о будущем.

"В то же время они ссорятся с так называемой российской либеральной оппозицией, которая не хочет большей автономии. Это тоже создает дискуссии внутри России. Но эти дискуссии серьезны и все больше людей смотрят на это, как на будущее", – сказал экс-министр.

Он считает, что некоторые из этих лидеров порабощенных народов точно смогут возглавлять новые автономии, они имеют уважение и поддержку среди своих людей. А остальные лидеры появятся в процессе самоопределения.

Но этот процесс будет непредсказуемым, и мы на сегодняшний день не знаем, каков будет процесс перезагрузки России, в частности, будет ли это полный распад или какая-то новая конфедерация или федерации.

– ответил Климкин.

Однако он уверен, что сегодняшняя реальность не сохранится, поскольку там есть страх и отвращение к россиянам, которые эксплуатируют людей.

"Там не просто волна недовольства, а отвращение. Она накапливается, как вулкан, и потом это взорвется. И важно понять, что этот (путинский) режим не силен, он слаб", – добавил экс-министр.

По его словам, в некоторых регионах даже силовики начинают проверять свои запасные варианты. Есть ощущение, что некоторые из них в случае распада россии прежде всего объявят о какой-то независимости.

И это не захочет октябрьского переворота в России, это процесс, в который вовлекаются тысячи людей. Да, они пока напуганы, но это новая эмоция. Это в первую очередь Сибирь, Волга и Кавказ. Но и в европейской части России начинаются такие разговоры,

– подытожил Климкин.

К слову, порабощенные россией народы медленно готовятся свергнуть с себя иго оккупантов. В частности, Ичкерия начала задумываться об вожделенной свободе. Чеченские добровольцы назвали необходимые предпосылки для освобождения Ичкерии.

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