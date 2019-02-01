Что будет с экономикой в 2019 году: ответ НБУ

В 2019 году рост реального внутреннего валового продукта Украины замедлится до 2,5% по сравнению с прошлым годом.

За прошлый 2018 год украинская экономика выросла максимально за 7 лет – на 3,3%, сообщили в Национальном банке.

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Однако в 2019 году НБУ прогнозирует, что рост реального ВВП замедлится до 2,5%.

Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели в 5% в 2020 году, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов госдолга в этом году,

– говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что ожидается снижение урожая зерновых после рекорда сельского хозяйства в 2018 году.

"Дополнительным фактором будет постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности, из-за влияния протекционистских мер в мире", – сообщает регулятор.

НБУ прогнозирует, что ключевым двигателем экономического роста останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения – зарплат, пенсий, а также денежных переводов из-за рубежа.

За последние годы Украина впервые вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Кроме того, украинский аграрный экспорт по результатам 2018 года достиг нового рекорда. Он превысил 18,8 миллиардов долларов. В 2018 году 184 тысячи украинских программистов обеспечили экспорт IT-продукции на 4,5 миллиарда долларов. По объему экспорта индустрия заняла второе место в стране.