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      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис

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      Реформы и изменения февраля 2019 - что изменят в Украине в феврале 2019
      Новое в регулировании и сервисах в феврале / 24 канал

      Со следующего месяца украинцев ждет новая порция реформ и изменений. В феврале 2019 года начнем платить по новой схеме за электроэнергию, получим либерализацию на валютном рынке и улучшенный сервис от ПриватБанка. А педагоги начнут добровольную сертификацию.

      Что изменится в феврале в Украине – выяснял 24 канал.

      Валютные упрощения от НБУ

      Нацбанк еще в январе утвердил и обнародовал все нормативно-правовые акты – основу для либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины "О валюте и валютных операциях".

      Новое регулирование предусматривает ряд упрощений на валютном рынке. Они облегчат ведение бизнеса и улучшат инвестиционную привлекательность Украины.

      Читайте также: Как изменилось количество наличности в Украине: инфографика

      С 7 февраля начнут действовать следующие упрощения:

      - вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней
      - отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тысяч гривен;
      - разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводам средств из Украины на такие счета)
      - отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции – их заменит система электронных лимитов (2 миллиона евро/год для юридических лиц, 50 тысяч евро/год для физических лиц);
      - отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;
      - отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;
      - разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;
      - разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;
      - отменяется процедура регистрации внешних заимствований;
      - разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты – до 150 тысяч гривен/день в эквиваленте)
      - разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;
      - разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;
      - разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;
      - увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц – с 15 до 150 тысяч гривен/год;
      - увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тысяч гривен/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);
      - разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;
      - разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте при страховании жизни;
      - разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнах банка-нерезидента;
      - банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнах на счету ЛОРО;
      - разрешается покупать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;
      - отменяется двойной контроль по операциям по экспорту продукции – валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;
      - разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;
      - унифицированы перемещения валютных ценностей через границу.

      Валютні послаблення від НБУ
      НБУ либерализует валютный рынок в феврале

      Новые платежки за электроэнергию

      С 1 февраля каждый потребитель получит общий платежный документ с новыми реквизитами. В платежке будет две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии.

      При этом операторы системы распределения заниматься только распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей. А компания-поставщик, кроме поставки электроэнергии потребителям, еще и будет отвечать за начисление платежей и расчеты. Однако если вы имеете задолженность за электроэнергию за прошлый год - можете получить две платежки. Поскольку долг не переходит к новому поставщику, а его надо будет заплатить той компании, которая в прошлом году отвечала за поставку электроэнергии.

      Читайте также: Новые правила оплаты за электроэнергию: что делать, если есть долг

      Новая работа Приват 24

      С февраля планируют запустить обновленное приложение Приват24.

      Главные нововведения:

      - возможность добавить в сервис карты других банков (будут доступны: перевод по счетам, пополнение мобильного, оплата коммуналки)
      - аналитика расходов;
      - шаблоны;
      - поиск по приложению.

      В обновленной версии будут изменения во внешнем виде приложения: акцент делают на счет – он выведен на главный экран, а посмотреть его можно свайпом.

      Старая версия программы будет работать до конца 2019 года.

      Добровольная сертификация учителей

      До 1 февраля продолжается регистрация для участия в пилотном проекте сертификации педагогических работников.

      Процедура сертификации будет состоять из 3-х этапов:

      - экспертная оценка профессиональных компетенций участника через изучение практического опыта их работы;
      - самооценка участником собственного педагогического мастерства (э-портфолио)
      - оценки профессиональных знаний и умений участника через независимое тестирование.

      Изучение практического опыта работы учителя будет происходить в учебном заведении, где он работает. Организацию этого процесса будет осуществлять Государственная служба качества образования и его территориальные органы.

      Непосредственно оценивание будут проводить независимые образовательные эксперты (не менее двух), которые предварительно пройдут отбор и необходимое обучение.

      С середины февраля и до конца мая продлится первый период – эксперты будут выезжать к участникам сертификации. Об их визите учитель получит предупреждение по электронной почте не позднее чем за 3 дня до приезда. Каждого участника эксперты будут посещать только 1 раз.

      Второй период оценивания учителей экспертами запланирован с сентября по октябрь 2019-го.

      Критерии и порядок оценки практического опыта уже готовы, и МОН обещает в ближайшее время обнародовать их на своем сайте.

      Читайте также: Новые сельские медамбулатории: современные условия вместо грибка и плесени

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Деньги Валюта Новости политики Новости Украины Публикации Образование Статьи Реформы Рынок электроэнергии ЖКХ
      Источник: 24 канал
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