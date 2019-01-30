Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис

Со следующего месяца украинцев ждет новая порция реформ и изменений. В феврале 2019 года начнем платить по новой схеме за электроэнергию, получим либерализацию на валютном рынке и улучшенный сервис от ПриватБанка. А педагоги начнут добровольную сертификацию.

Что изменится в феврале в Украине – выяснял 24 канал.

Валютные упрощения от НБУ

Нацбанк еще в январе утвердил и обнародовал все нормативно-правовые акты – основу для либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины "О валюте и валютных операциях".

Новое регулирование предусматривает ряд упрощений на валютном рынке. Они облегчат ведение бизнеса и улучшат инвестиционную привлекательность Украины.

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С 7 февраля начнут действовать следующие упрощения:

- вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней

- отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тысяч гривен;

- разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводам средств из Украины на такие счета)

- отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции – их заменит система электронных лимитов (2 миллиона евро/год для юридических лиц, 50 тысяч евро/год для физических лиц);

- отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;

- отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;

- разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;

- разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;

- отменяется процедура регистрации внешних заимствований;

- разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты – до 150 тысяч гривен/день в эквиваленте)

- разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;

- разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;

- разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;

- увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц – с 15 до 150 тысяч гривен/год;

- увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тысяч гривен/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);

- разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;

- разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте при страховании жизни;

- разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнах банка-нерезидента;

- банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнах на счету ЛОРО;

- разрешается покупать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;

- отменяется двойной контроль по операциям по экспорту продукции – валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;

- разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;

- унифицированы перемещения валютных ценностей через границу.



НБУ либерализует валютный рынок в феврале

Новые платежки за электроэнергию

С 1 февраля каждый потребитель получит общий платежный документ с новыми реквизитами. В платежке будет две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии.

При этом операторы системы распределения заниматься только распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей. А компания-поставщик, кроме поставки электроэнергии потребителям, еще и будет отвечать за начисление платежей и расчеты. Однако если вы имеете задолженность за электроэнергию за прошлый год - можете получить две платежки. Поскольку долг не переходит к новому поставщику, а его надо будет заплатить той компании, которая в прошлом году отвечала за поставку электроэнергии.

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Новая работа Приват 24

С февраля планируют запустить обновленное приложение Приват24.

Главные нововведения:

- возможность добавить в сервис карты других банков (будут доступны: перевод по счетам, пополнение мобильного, оплата коммуналки)

- аналитика расходов;

- шаблоны;

- поиск по приложению.

В обновленной версии будут изменения во внешнем виде приложения: акцент делают на счет – он выведен на главный экран, а посмотреть его можно свайпом.

Старая версия программы будет работать до конца 2019 года.

Добровольная сертификация учителей

До 1 февраля продолжается регистрация для участия в пилотном проекте сертификации педагогических работников.

Процедура сертификации будет состоять из 3-х этапов:

- экспертная оценка профессиональных компетенций участника через изучение практического опыта их работы;

- самооценка участником собственного педагогического мастерства (э-портфолио)

- оценки профессиональных знаний и умений участника через независимое тестирование.

Изучение практического опыта работы учителя будет происходить в учебном заведении, где он работает. Организацию этого процесса будет осуществлять Государственная служба качества образования и его территориальные органы.

Непосредственно оценивание будут проводить независимые образовательные эксперты (не менее двух), которые предварительно пройдут отбор и необходимое обучение.

С середины февраля и до конца мая продлится первый период – эксперты будут выезжать к участникам сертификации. Об их визите учитель получит предупреждение по электронной почте не позднее чем за 3 дня до приезда. Каждого участника эксперты будут посещать только 1 раз.

Второй период оценивания учителей экспертами запланирован с сентября по октябрь 2019-го.

Критерии и порядок оценки практического опыта уже готовы, и МОН обещает в ближайшее время обнародовать их на своем сайте.

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